Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Bundesregierung für sein Auftrittsverbot in Deutschland kritisiert und erhob schwere Vorwürfe im Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verschärft kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg den Ton gegenüber der Bundesregierung. In einem am Mittwoch in Teilen vorab veröffentlichten Gespräch mit der "Zeit" kritisiert er, nicht vor Landsleuten in Deutschland sprechen zu können. "Deutschland begeht Selbstmord", wird Erdogan zitiert. "Deutschland muss diesen Fehler korrigieren." Die Bundesregierung hatte Erdogan zuvor nachdrücklich davor gewarnt, ...

