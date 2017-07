Die EU und Japan erreichen noch vor dem G20-Gipfel scheinbar eine grundsätzliche Einigung. Damit wollen sie ein Zeichen gegen die Politik von US-Präsident Trump setzen. Bis zuletzt bestanden jedoch noch Uneinigkeiten.

Die EU und Japan haben sich auf die Eckpunkte ihres geplanten Freihandelsabkommens geeinigt. Eine Grundsatzvereinbarung sei erzielt worden, verlautete am Mittwoch aus EU-Kreisen. Diese soll bei einem Treffen zwischen EU-Ratspräsident Donald Tusk und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Donnerstag in Brüssel offiziell gemacht ...

