Es brauchte ein Weilchen, bis das Verdikt stand. Dafür fiel es umso härter aus. Seit November 2010 hatte die EU-Kommission den Internetgiganten Google untersucht. Der happige, aber niemanden mehr gross verwundernde Vorwurf lautete Missbrauch der dominanten Marktstellung. Denn wer immer via Google eine Abfrage startet, findet zuoberst auf der Trefferliste zunächst Google nahe Dienste wie z.B. Google Shopping. Das veranlasste andere Anbieter wie Idealo.de oder Billiger.de gegen Google eine Klage einzureichen.

Bekanntlich mahlen die Mühlen in Brüssel langsam, aber letztlich resultierte ein Entscheid, der Google ziemlich wehtat. Die Rekordbusse von 2.42 Milliarden Euro ist ein heftiger Schlag ins Gesicht des Internetriesen, der grösste wohl in seiner Konzerngeschichte. Gleichzeitig ist es die höchste Strafe, die von der EU-Kommission jemals ausgesprochen wurde. Und die EU-Kommission hat noch zwei weitere Untersuchungen gegen Google wegen Marktmissbrauchs angestrengt, deren Ergebnisse noch anstehen, was auch noch mal etwas kosten dürfte. Klar, die Busse bezahlt Google sozusagen aus der Portokasse. Operativ hat der Konzern 2016 fast das Zehnfache davon verdient.

Doch könnte das EU-Verdikt eine kleine historische Wende einleiten, das Ende der unbeschwerten Leichtigkeit des Geldverdienens. Es gab in der Vergangenheit Verfahren zuhauf, aber die Höhe der Strafe ist happig und dazu noch die Schmach. Google hat neunzig Tage, um diese Praxis zu ändern. Und es drohen allenfalls Schadensersatzklagen der Kläger. Angesichts des erdrückenden Marktanteils Googles bei den Suchmaschinen (fast 89%) hielt sich die Konkurrenz vorerst zurück, dieses Urteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...