Von Sara Sjolin und Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der feiertagsbedingten Pause am Vortag erlebt die Wall Street am Mittwoch einen Auftakt in Lethargie. In Gedanken seien Anleger bereits beim Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, welches im späten Geschäft veröffentlicht wird, heißt es im Handel. Aber auch der Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag wirft seine Schatten bereits voraus, denn noch immer klafft eine Lücke zwischen Markterwartung und Hinweisen der Federal Reserve über die Anzahl der noch ausstehenden Zinserhöhungen bis Ende 2018. Gegen eine ausgeprägte Kauflaune sprechen auch die wachsenden geopolitischen Spannungen. Im frühen Geschäft verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 21.448 Punkte, der S&P-500 stagniert und der technologielastige Nasdaq-Composite erholt sich etwas von der jüngsten Schwäche und steigt um 0,2 Prozent.

Der nordkoreanische Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag wird als besondere Provokation des Regimes in Pjöngjang empfunden, zumal es ein Raketentyp gewesen sein könnte, der Atomsprengköpfe in die USA tragen könnte. US-Außenminister Rex Tillerson sprach von einer neuen Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und die ganze Welt. Er kündigte härtere Maßnahmen gegen Nordkorea an.

Die USA und Südkorea hielten am Mittwoch eine gemeinsame Militärübung ab, das US-Militär testete in Südkorea eigene Raketen. Zudem war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geplant. Allerdings reagierten die Börsen in Asien gelassen auf die nordkoreanische Bedrohung. Vielerorts dominierten positive Vorzeichen.

"Die geopolitischen Spannungen bleiben eine ernsthafte Bedrohung für die globale Stabilität und die konjunkturelle Entwicklung. Marktakteure werden dies nicht ignorieren und daher wachsam bleiben", sagt Marktanalyst Naeem Aslam von Think Markets. Angesichts des am Abend anstehenden Fed-Protokolls messen Händler den Daten zum Auftragseingang der US-Industrie im frühen Geschäft eher wenig Impulspotenzial bei, zumal die Daten aus dem Mai stammen.

Ölpreise geben nach

Am Ölmarkt geben die Preise - bei allerdings geringen Umsätzen - nach. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 1,8 Prozent auf 46,24 Dollar je Fass, die europäische Referenzsorte Brent um 0,7 Prozent auf 49,26 Dollar. Mit den fallenden Ölpreisen geraten Branchenwerte derweil tendenziell unter Druck. Fundamental gebe es nichts Neues, sagen Händler nach der längsten Aufwärtsphase seit 2010. "Wir erlebten eine Erholungsphase über acht bis neun Sitzungen, die gestern endete. Die Stimmung ist dessen ungeachtet weiterhin sehr pessimistisch", sagt ein Händler.

Dazu passen Medienberichte, wonach Russland Vorschläge zur Ausweitung der aktuellen Förderbegrenzung wichtiger Ölländer ablehne. Zwar schienen Angebot und Nachfrage im zweiten Quartal im Lot gewesen zu sein, doch drohten Fördersteigerungen in Libyen und Nigeria die Effekte zunichte zu machen, so warnende Stimmen im Handel. Beide Länder beteiligen sich nicht am Pakt zur Stabilisierung der Ölpreise. Am Abend könnten die Preise weiter in Bewegung geraten, denn der US-Branchenverband American Petroleum Institute veröffentlicht eigene Lagerbestandsdaten. Am Donnerstag folgen dann die offiziellen der Regierung.

Der Dollar neigt zur Stärke. Hatte der Greenback zunächst noch unter den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gegenüber dem vermeintlich sicheren Yen gelitten, zieht er mittlerweile zur japanischen Währung und anderen an. "Sollte das Fed-Protokoll eine weitere Normalisierung der Geldpolitik signalisieren, dürfte der Dollar mit positivem Momentum bis zum Arbeitsmarktbericht am Freitag gehandelt werden", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities. Der Euro fällt derweil auf 1,1322 Dollar nach Wechselkursen um 1,1369 im Tageshoch - auch belastet von einem schwächer als erhofft ausgefallenen Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungsgewerbe der Eurozone. Der ICE-Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent.

Neben dem Yen hatte auch der Goldpreis zunächst von der Eskalation in Korea profitiert, doch mittlerweile dreht er 0,3 Prozent auf 1.220 Dollar je Feinunze ins Minus. Am Handel wird unter anderem auf den anziehenden Dollar verwiesen. In Erwartung eines eher falkenhaft anmutenden Fed-Protokolls fallen die Notierungen am kurzen Ende des US-Rentenmarktes, der besonders sensibel auf die Geldpolitik reagiert, am langen steigen sie dagegen etwas mit der Koreakrise. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt ganz knapp auf 2,35 Prozent nach.

Falsche Kurse im Blick

Am Vortag flimmerte eine Reihe von falschen Aktienkursen über die Handelsbildschirme von Aktienhändlern. Im asiatischen Handel wurden kurzfristig enorme Kursbewegungen von bis zu knapp 90 Prozent bei einigen der weltgrößten Unternehmen angezeigt - unter anderem bei den Papieren von Apple, Microsoft und Amazon. Apple, Amazon und Microsoft legen um 0,4 und 0,8 bzw. 0,3 Prozent zu. Bristol-Myers Squibb fallen um 0,7 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch deutlich im Plus gelegen hatten. Der Pharmakonzern meldet positive Studienergebnisse für das Medikament "Opdivo" im Kampf gegen Melanome.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.448,03 -0,15 -31,24 8,53 S&P-500 2.427,96 -0,04 -1,05 8,45 Nasdaq-Comp. 6.122,05 0,20 11,99 13,73 Nasdaq-100 5.615,88 0,34 18,92 15,47 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,42 0,8 1,41 21,6 5 Jahre 1,93 0,2 1,93 0,9 7 Jahre 2,19 -0,2 2,19 -5,7 10 Jahre 2,35 -0,1 2,35 -9,8 30 Jahre 2,86 -0,4 2,87 -20,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1322 -0,32% 1,1358 1,1349 +7,7% EUR/JPY 128,47 -0,12% 128,62 128,45 +4,5% EUR/CHF 1,0954 -0,03% 1,0957 1,0955 +2,3% EUR/GBP 0,8773 -0,21% 0,8791 1,1385 +2,9% USD/JPY 113,44 +0,19% 113,23 113,19 -3,0% GBP/USD 1,2907 -0,10% 1,2919 1,2921 +4,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,19 47,07 -1,8% -0,88 -18,8% Brent/ICE 49,27 49,61 -0,7% -0,34 -16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,87 1.223,98 -0,3% -3,12 +6,0% Silber (Spot) 15,96 16,10 -0,9% -0,14 +0,2% Platin (Spot) 904,90 914,00 -1,0% -9,10 +0,1% Kupfer-Future 2,65 2,68 -1,3% -0,03 +5,1% ===

Kontakt zum Autor: florian.faust@wsj.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 10:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.