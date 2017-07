Innerhalb weniger Tage haben sich zahllose Photovoltaik-Unternehmen und Organisationen den von ETIP PV, EUREC und Solarunited initiierten Brief mit Forderungen an die Politiker in der EU angeschlossen. Darin werden sieben Sofortmaßnahmen verlangt, um die Photovoltaik-Industrie und den Markt in Europa zu erhalten.Mehr als 50 Unternehmen und Organisationen haben binnen weniger als einer Woche den Offenen Brief von ETIP PV, EUREC und Solarunited gezeichnet. In der Petition werden die verantwortlichen Politiker aufgefordert, eine "nachhaltige und weltweit wettbewerbsfähige europäische Photovoltiak-Herstellungsindustrie ...

