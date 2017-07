Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vertreter der Finanzbranche und der Zivilgesellschaft haben von den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) Maßnahmen verlangt, um bessere Informationen über Klimarisiken im Finanzsektor zu erreichen. In einem offenen Brief forderte ein Bündnis von Organisationen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) dazu auf, "beim Gipfel in Hamburg ein Signal der Anerkennung und Unterstützung für größere Transparenz im Rahmen der Klimarisikoberichterstattung zu setzen".

Die erweiterte Veröffentlichung von Unternehmenskennzahlen sei jetzt in der Praxis sowie im anstehenden Berichtszyklus von möglichst vielen Unternehmen umzusetzen, erklärte das Bündnis, zu dem unter anderem Allianz, Deutsche Börse, HSBC, Ernst & Young und der WWF Deutschland gehören. "Wir laden alle anderen Unternehmen dazu ein, die Empfehlungen intensiv zu testen und ihre Erfahrungen zu teilen", heißt es in dem Brief. Die G20-Staaten müssten "für mehr Transparenz hinsichtlich Klimarisiken auf den Finanzmärkten sorgen", erklärte der WWF.

Derzeit gebe es "keine verlässlichen Regeln zur Offenlegung von Klimarisiken im Finanzreporting, weder bei Unternehmen noch im Finanzmarkt", monierte WWF-Finanzexperte Matthias Kopp. Als Investor oder Anleger könne man nicht wissen, inwieweit Klimarisiken überhaupt berücksichtigt seien. Klimakriterien müssten aber bei Investitionen einen größeren Stellenwert einnehmen. "Sonst platzt bald die nächste Finanzblase," warnte er. Unter anderem forderte die Organisation von den G20, die 2016 ins Leben gerufene Green Finance Study Group zu einer permanenten Arbeitsgruppe zu machen.

