Liebe Leser,

Krones konnte in den zurückliegenden Handelssitzungen wichtige Marken verteidigen. So beträgt das Minus der vergangenen Woche zwar gut 3 % und bezogen auf die beiden vergangenen Wochen sogar 5,4 %. Doch selbst -10 % binnen eines Monats ändern nichts daran, dass Charttechniker die Aktie im Aufwärtstrend verorten. Dies liegt auch daran, dass die runde Unterstützung in Höhe von 100 Euro bestätigt werden konnte. Nächste Kursziele könnten demnach das 1-Jahres-Hoch ... (Frank Holbaum)

