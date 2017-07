Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem ruhigen Handel präsentieren sich die Börsen in Europa am Mittwochnachmittag kaum verändert. Die Bullen und die Bären halten sich die Waage, nachdem die Indizes in der Vorwoche unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Auch die Wall Street, die am Dienstag wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen blieb, liefert keinen frischen Impuls. Mit dem Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank steht das wichtigste Ereignis für den Tagesverlauf erst nach Handelsschluss in Europa an. "Die Frage ist, ob es Neues zum Thema Normalisierung der Fed-Bilanz gibt", sagt ein Händler.

Der DAX notiert 0,1 Prozent höher bei 12.444 Punkten. Damit hat er die zuvor gesehenen Gewinne bereits wieder nahezu abgegeben. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich mit 3.477 Zählern 0,1 Prozent im Minus. Für etwas Verunsicherung sorgt weiterhin die Entwicklung rund um den Raketentest in Nordkorea. Die USA betrachten den Test einer Interkontinentalrakete als Eskalation der von dem Land ausgehenden Gefahr. In einer Reaktion führten sie zusammen mit Südkorea eigene militärische Tests durch. Zudem wird darauf geschaut, ob China seinen Einfluss auf das Nachbarland nutzt und entsprechenden Druck auf das dortige Regime ausübt.

Analysten-Kommentare machen die Kurse

Auf Grund fehlender Impulse sorgen vor allem Umstufungen durch Analysten für stärkere Kursbewegungen bei Einzelwerten. So hat HSBC bei Adidas das Kursziel auf 210 Euro und die Einstufung auf "Buy" nach "Hold" erhöht. Als Gründe nennen die Analysten die Umsatzaussichten, die deutliche Verbesserung der Margen und die Glaubwürdigkeit des neuen Managements, das möglicherweise schon bald die Ziele für das laufende Jahr erhöhen werde. Für die Aktie geht es um 5,2 Prozent auf 177,05 Euro nach oben.

Zalando im MDAX notieren nach anfänglichen Verlusten nach einer Abstufung durch Goldman Sachs auf "Neutral" nach zuvor "Kaufen" inzwischen kaum verändert. Zalando rechne aufgrund hoher Investitionen damit, dass die EBIT-Marge bis 2020 stagniere, sagt Goldman Sachs unter Verweis auf entsprechende Aussagen des Unternehmens auf dessen Kapitalmarktveranstaltung. Zalando will die für den Online-Handel wichtige Kennziffer "Gross Merchandise Volume" in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Die Analysten haben daher ihre Schätzungen für die Marge gesenkt.

Zusammenarbeit von TomTom mit chinesischer Baidu positiv

Die TomTom-Aktie legt um 3,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von HD-Straßenkarten für autonomes Fahren mit der chinesischen Baidu angekündigt hat. Damit stärke TomTom die strategische Position gegenüber den Automobilherstellern, kommentiert ING die Nachricht. Der Umstand, dass Baidu ihre Karten auf der Plattform von TomTom aufbaue, beweise, dass das niederländische Unternehmen mit dem Wettbewerber Here mithalten könne.

Die Aktie von Worldpay legt eine Berg- und Talfahrt hin. Mit dem zunächst erwarteten Gebot und einem erhofften Bietergefecht stieg die Aktie am Vormittag zunächst auf 435,35 Pence. Nun ist bekannt, dass der US-Zahlungsdienstleister Vantiv ein stark aktienbasiertes Gebot vorgelegt hat, das je Worldpay-Aktie lediglich 385 Pence bedeutet. Beide Unternehmen hätten sich zudem auf die Grundzüge eines Übernahmeangebots geeinigt. Damit enttäuscht nicht nur die Höhe des Gebots, zudem weicht die Hoffnung auf ein Bietergefecht aus dem Kurs. Aktuell handelt die Aktie mit einem Minus von 11,5 Prozent bei 361,6 Pence und notiert damit gut 17 Prozent unter Tageshoch. In Folge fällt in Deutschland die Aktie des Wettbewerbers Wirecard um 2,1 Prozent, die zuvor von dem Kurshype bei Worldpay profitiert hatte.

Unter den Nebenwerten aus Deutschland hat Shop Apotheke gute Wachstumszahlen vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2017 um 54 Prozent, die Aktien klettern um knapp 4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.476,89 -0,07 -2,58 5,66 Stoxx-50 3.138,24 -0,20 -6,22 4,24 DAX 12.443,71 0,05 6,58 8,38 MDAX 24.695,45 0,25 61,61 11,30 TecDAX 2.221,36 0,64 14,10 22,61 SDAX 10.949,75 0,38 41,72 15,03 FTSE 7.354,20 -0,04 -3,03 2,96 CAC 5.175,15 0,00 0,25 6,43 Bund-Future 162,04% 0,18 -0,47 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1333 -0,22% 1,1358 1,1349 +7,8% EUR/JPY 128,18 -0,34% 128,62 128,45 +4,3% EUR/CHF 1,0951 -0,06% 1,0957 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8770 -0,24% 0,8791 1,1385 +2,9% USD/JPY 113,11 -0,10% 113,23 113,19 -3,2% GBP/USD 1,2920 +0,01% 1,2919 1,2921 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,54 47,07 -3,3% -1,53 -20,0% Brent/ICE 48,36 49,61 -2,5% -1,25 -17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,94 1.223,98 -0,0% -0,05 +6,3% Silber (Spot) 15,98 16,10 -0,7% -0,12 +0,4% Platin (Spot) 905,15 914,00 -1,0% -8,85 +0,2% Kupfer-Future 2,63 2,68 -1,8% -0,05 +4,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 10:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.