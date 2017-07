Unmittelbar vor dem G20-Gipfel verschärft der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Ton gegenüber der Bundesregierung. Insbesondere kritisiert er, nicht vor Landsleuten in Deutschland sprechen zu können.

In einem Gespräch mit der "Zeit" erklärt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass Deutschland seinen Fehler korrigieren müsse. Damit spielt er auf das von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ausgesprochene Redeverbot für einen Auftritt Erdogans in Hamburg an. "Deutschland begeht Selbstmord", sagt er dazu.

Vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei im April hatte es heftigen Streit über einzelne untersagte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben. Erdogan hatte der Bundesregierung daraufhin Nazi-Methoden vorgeworfen. Gabriel betonte, dass Erdogan beim G20-Gipfel "mit Ehren empfangen" werde. "Aber alles, was darüber hinaus geht, halten wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht für angemessen", sagte Gabriel. Es gebe rund um den G20-Gipfel auch nicht die Polizeikräfte, um die Sicherheit herzustellen. Außerdem ...

