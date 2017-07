New York - Nach dem Unabhängigkeitstag ist die Wall Street am Mittwoch etwas leichter in den Handel zurückgekehrt. Wegen der anhaltenden politischen Unsicherheit nach dem Raketentest Nordkoreas und der Zurückhaltung vor dem am Abend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Notenbank Fed hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Veröffentlichte Daten aus der US-Industrie trugen ausserdem etwas zu den Verlusten bei.

Der Dow Jones Industrial pendelte zunächst um den Schlusskurs vom Montag, als er bei 21 562 Punkten zwischenzeitlich noch eine Rekordmarke setzen konnte. Ein stärker als erwarteter Rückgang der Auftragseingänge in der US-Industrie drückte ihn dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...