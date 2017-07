FMW-Redaktion

Die Tesla-Aktie notiert heute kurz nach Börsenbeginn in New York bei 334,32 Dollar, was ein Minus von 5,19% darstellt. Ausgelöst ist dieser Absturz durch Goldman Sachs, wo man aktuell eine neue Einstufung für die Tesla-Aktie herausgegeben hat. Man bestätigt seine bisherige Verkaufsempfehlung. Auf Sicht von sechs Monaten senkt man sein Kursziel sogar noch ab von bisher 190 Dollar auf jetzt 180 Dollar. Das bedeutet: Wenn Goldman recht hat, müsste die Aktie bis Jahresende um 154 Dollar oder 46% fallen.

Na dann "Prost Mahlzeit liebe Goldmänner", möchte man da sagen. Wir bei FMW sind auch nicht gerade als Tesla-Optimisten bekannt, aber herje. Man bedenke bitte, dass gerade jetzt im Juli die Produktion des neuen Hoffnungsträger-Modells 3 startet. Ob man seine Produktionsziele einhält, und ob in den Folgemonaten immer mehr Anschluss-Bestellungen kommen, das kann man jetzt noch nicht sagen.

Von daher ist es doch eher wahrscheinlich, dass der Markt erst einmal abwartet, was die nächsten Monate bringen, ob man zum Beispiel die Produktionsziele umsetzen kann? Goldman ...

