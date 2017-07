Singapore Airlines verliert das Interesse an der ersten Generation des Riesen-Fliegers A380. Käufer gibt es offenbar keine. Den Maschinen droht nun die Zerlegung in Einzelteile, den Anlegern der Flugzeugfonds ein Geduldsspiel.Im Jahr 2007 präsentierte Singapore Airlines stolz seine neueste Errungenschaft: den doppeltstöckigen Airbus A380. Die Asiaten waren die ersten, die das größte Verkehrsflugzeug zu regulären Linienflügen einsetzten. Doch offenbar konnte sich der Super-Jumbo nicht durchsetzen; die Fluggesellschaft kündigte an, ab Oktober fünf Jets dieses Typs mit Auslaufen der Leasingverträge an die Eigner zurückgeben zu wollen, berichtet die WirschaftsWoche. Interessenten für die Maschinen gebe es bislang keine.

Den vollständigen Artikel lesen ...