Vor dem G20-Gipfel erhält Angela Merkel beim Streitthema Freihandel Unterstützung aus Washington - allerdings nicht von der US-Regierung, sondern vom dort ansässigen Internationalen Währungsfonds (IWF). In seinem Konjunkturausblick zum Treffen der wichtigsten Staats- und Regierungschefs schreibt der Fonds, "ein starkes und regelbasiertes multilaterales Handelssystem bleibt essentiell, um die Wohlstandsgewinne aus der Globalisierung zu maximieren", und ruft die G20-Länder kurz vor dem Gipfel zu einer engen Zusammenarbeit auf.

Damit unterstützt IWF-Chefin Christine Lagarde Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Bemühen, auf dem Gipfel in Hamburg einen Kompromiss beim Freihandel zu erreichen. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump war zuletzt aus dem Kreis der G20 ausgeschert und will Positionen, die in der Runde jahrelang völlig unstrittig waren, nicht mehr mittragen. Die USA sehen sich durch die hohen Exportüberschüsse anderer Länder ausgenutzt und fordern deshalb einen "fairen Handel" - ein Begriff, der auch abschottende Maßnahmen nicht ausschließt. So prüft die US-Regierung zurzeit die Einführung von Importzöllen, von denen gerade auch Deutschland betroffen sein könnte. Auch stellt die Trump-Administration ...

