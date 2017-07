Liebe Leser,

Volkswagen sieht sich im Zusammenhang mit der "Diesel-Thematik" (wie es bei VW offiziell so schön nichtssagend heißt) bekanntlich hohen Forderungen konfrontiert. Das Unternehmen erzielt einen hohen positiven Cash Flow, aus dem man sich gewissermaßen bedienen kann. Interessanterweise konnte sich VW (bzw. deren Tochter) zuletzt aber auch problemlos frische Mittel am Kapitalmarkt besorgen. So soll es die "bisher größte Kapitalmarkttransaktion der Volkswagen ... (Peter Niedermeyer)

