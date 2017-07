Nasdaq-100 - Erholungsversuch

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100® Index geriet in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck. Am Montag zeigte sich erneut eine erhebliche Divergenz zu den Standardwerten. Nach dem gestrigen Feiertag versuchen sich die Technologietitel an einer Erholung.

Der Stundenchart ist klar bärisch zu werten. Absteigende Hochs und Tiefs definieren einen intakten Abwärtstrend. Ausgehend von der Unterstützung bei 5.600 Punkten wäre eine technische Erholung zwar möglich. Sie trifft aber bereits wieder bei 5.633 bis 5.645 Punkten auf einen ersten Widerstandsbereich. Solange 5.685 Punkte und damit die letzten markanten Verlaufshochs nicht überschritten werden, bleibt das Chartbild bärisch. Auf der Unterseite wartet ein noch offenes Ziel bei 5.568 Punkten. Dieses wurde bislang nur in diversen Indikationen abgearbeitet.

Steigt der Nasdaq-100® Index dagegen über 5.685 Punkte an, lautet das nächste Kursziel 5.725 Punkte. Dort verläuft auch der EMA200 Stunde, der inzwischen gen Süden abgedreht ist. Erst wenn auch diese Hürde genommen wurde, kann man den Blick wieder aufwärts richten.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2017 - 05.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

