Schneller, höher, weiter - das olympische Motto könnte auch für das Programmangebot von "ZDF SPORTextra" am Sonntag, 9. Juli 2017, stehen. Im Mittelpunkt der langen Sportstrecke von 16.00 bis 19.00 Uhr steht die Berichterstattung von den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt. Dazu kommen Zusammenfassungen von der Triathlon-EM in Frankfurt, vom World Rowing Cup in Luzern und dem Formel-1-GP in Österreich.



Erste Station um 16.00 Uhr ist das Erfurter Steigerwald-Stadion: Auch 2017 geht es nicht nur um die Meistertitel, vielmehr dienen die Deutschen Meisterschaften als finale Qualifikation für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 4. bis zum 13. August in London (live im ZDF). Entsprechend hochkarätig ist das Starterfeld - unter anderen mit Speer-Olympiasieger Thomas Röhler sowie Lokalmatador und Sprint-Ass Julian Reus, der die WM-Norm über 100 Meter und 200 Meter noch knacken muss. Die Wettbewerbe kommentieren Peter Leissl und Marc Windgassen. Für Moderation und Interviews steht Norbert König bereit.



ZDF-Reporter Norbert Galeske berichtet ab zirka 16.20 Uhr von der traditionsreichen Ruder-Regatta auf dem Rotsee bei Luzern. Im Blickpunkt steht unter anderem der Auftritt des Deutschland-Achters. Nach dem souveränen Sieg bei den Europameisterschaften Ende Mai will sich das Paradeboot des deutschen Ruderverbandes nun auch gegen die internationale Konkurrenz aus Übersee durchsetzen.



Direkt im Anschluss steht eine Zusammenfassung des wichtigsten deutschen Triathlon-Rennens - der Ironman European Championships in Franfurt am Main - auf dem Programm. Die Starterliste wird angeführt von Vorjahressieger und Hawaii-Gewinner (2014) Sebastian Kienle und dem Vorjahreszweiten Andreas Boecherer. 3,8 Kilometer Schwimmen im Langener Waldsee, 180 Kilometer auf dem Rad quer durch Frankfurt bis in die Wetterau und der abschließende Marathon entlang des Main-Ufers sind eine echte Herausforderung nicht nur für die Profis. Reporter ist Michael Pfeffer.



Bevor es zu weiteren Entscheidungen bei der Leichtathletik-DM nach Erfurt zurückgeht, fasst ZDF-Reporter Michael Ruhnke den Rennverlauf des Großen Preises von Österreich in der Formel 1 zusammen. Der erste Auftritt von Sebastian Vettel und Lewis Hamilton nach dem Skandal-Rennen von Aserbaidschan verspricht einige Spannung.



