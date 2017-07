The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2017



ISIN Name

US0572241075 Baker Hughes Inc.

DE0007757007 H&R GmbH & Co. KGaA

CH0132106482 Mars One Ventures AG