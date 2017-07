Das deutsche und das österreichische Photovoltaik-Unternehmen haben eine globale Vertriebspartnerschaft vereinbart. Zudem wollen sie gemeinsam an innovativen Energielösungen forschen sowie die Produkte des jeweils anderen Herstellers in das eigene Portfolio aufnehmen.Solarwatt und Fronius Solar Energy wollen künftig eng zusammenarbeiten und gemeinsam die Internationalisierung ihres Geschäfts vorantreiben. Die Partnerschaft beinhalte eine globale Vertriebskooperation, die Aufnahme von Produkten des jeweils anderen Herstellers in das eigene Portfolio sowie gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, ...

