Frankfurt - Gold hat sich von seinem Mehrwochentief Anfang der Woche etwas erholt und handelte heute Morgen zeitweise bei knapp 1.230 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Mit 1.080 EUR je Feinunze zeige sich Gold in Euro gerechnet ebenfalls leicht fester. Gestern habe Nordkorea Medienberichten zufolge eine Interkontinentalrakete getestet, was zu zunehmenden geopolitischen Spannungen in der Region führen könnte und wodurch die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern gestiegen sei. Diese halte auch heute zunächst noch an und spiegele sich in einer etwas höheren Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen wider.

