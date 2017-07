Frankfurt - Nach acht Tagesanstiegen in Folge ging gestern die längste Serie von Preisanstiegen am Ölmarkt seit mehr als fünf Jahren zu Ende, so die Analysten der Commerzbank.Brent sei mit einem geringen Minus aus dem Handel gegangen, steige heute Morgen aber bereits wieder leicht auf 49,8 USD je Barrel. Die Luft für weitere Preisanstiege dürfte allmählich dünn werden. So berichte Reuters von einem Anstieg der OPEC-Ölexporte im Juni um 450 Tsd. auf 25,92 Mio. Barrel pro Tag. Dies sei bereits der zweite Monatsanstieg in Folge gewesen. Normalerweise hätten die Ölexporte fallen müssen, da der Eigenbedarf in vielen OPEC-Ländern in den Sommermonaten steige, was infolge der Kürzungsvereinbarung nicht durch eine höhere Produktion ausgeglichen werden könne.

