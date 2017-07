SNP Schneider-Neureither & Partner AG erhöht Grundkapital um bis zu 10%

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Heidelberg, 05. Juli 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG hat eine Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital um bis zu 10% minus eine Aktie beschlossen. Insgesamt sollen bis zu 497.677 neue Aktien im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Bezugsrechtsauschluss bei ausgewählten institutionellen Investoren angeboten werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll im Rahmen der anorganischen Wachstumsstrategie des Unternehmens zum Großteil für die Finanzierung von Akquisitionen dreier südamerikanischer SAP Beratungsunternehmen eingesetzt werden. Die drei profitablen Unternehmen verfügen über namhafte Kunden mit dem Fokus auf Projekte mit sehr großen Datenvolumina. Die SAP Beratungsunternehmen haben in den vergangenen Jahren ein robustes Umsatzwachstum erzielt und im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von rund 20 Millionen USD erreicht. Auf Basis einer stabilen durchschnittlichen operativen Ergebnismargenentwicklung (EBIT) dieser Unternehmen in Höhe von rund 9% in den vergangenen Jahren, erwartet die SNP AG einen positiven operativen Ergebnisbeitrag auf das Geschäftsjahr bezogen in Höhe von 1,4 Millionen bis 1,8 Millionen USD, stichtagsbezogen pro rata temporis für das laufende Geschäftsjahr 0,7 Millionen bis 0,9 Millionen USD.

Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG, dazu: "SNP wächst weiter mit hoher Dynamik, anorganisch wie organisch. Wir nutzen sich bietende Gelegenheiten, um unsere internationale Präsenz und unsere Marktanteile weiter auszubauen. Dabei achten wir auf qualitatives und gewinnorientiertes Wachstum. Diesen Wachstumskurs unterstützen wir mit der Kapitalerhöhung." Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die restlichen Erlöse für das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017 beginnend am 1. Januar 2017 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird.

Die Transaktion wird von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Gesellschaft hat mit der Konsortialbank einen dreimonatigen Lock-up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 10. Juli 2017.

Über SNP

SNP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und die Chancen des digitalen Wandels mit einer veränderungsfreudigen IT erfolgreich zu nutzen. Software und Services der SNP machen es möglich, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen auch in globalen Geschäftsanwendungen schnell und effizient umzusetzen.

Mit CrystalBridge und Transformation Backbone with SAP LT stellt SNP die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachhält. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert.

Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

http://www.snp-ag.com/de/Investor-Relations/

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner AG dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner AG (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden.

