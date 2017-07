Liebe Leser,

Volkswagen kehrt in den Iran zurück. Die Kernmarke VW soll dort im kommenden Monat in den Handel kommen, wie der DAX-Konzern in einer Pressemitteilung informiert. Der Hersteller hatte sich im Jahr 2000 komplett aus dem iranischen Markt zurückzogen. Danach war über Jahre kein Handel mit dem Land möglich, weil es wegen seines Atomprogramms sanktioniert wurde.

So läuft die Rückkehr!

Der deutsche Automobilhersteller hat mit dem iranischen Importeur ... (Rainer Lenzen)

