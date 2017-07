Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie hat ihren Aktionären zuletzt sehr viel Freude bereitet. Während sich der Gesamtmarkt gemessen am DAX zuletzt etwas schwer tat, stieg die Commerzbank-Aktie in den vergangenen Wochen von einem 12-Monats-Hoch auf das Nächste. Auf diese Weise wurde eine Jahres-Performance von gut 85% erreicht. Das kann sich in der Tat mehr als sehen lassen, besonders angesichts der Tatsache, dass Jahreshoch auf Jahreshoch folgte. Dabei dauert es noch ... (Peter Niedermeyer)

