Für die EU und Merkel ist es ein wichtiger Erfolg: Die beiden Wirtschaftsmächte Deutschland und Japan einigen sich im Grundsatz auf den Abbau von Handelsschranken, und senden damit vor dem G20-Gipfel ein Signal an Trump.

Die EU und Japan haben sich auf die Eckpunkte ihres geplanten Freihandelsabkommens geeinigt. "Wir haben ein politisches Abkommen auf Ministerebene erreicht", verkündete Handelskommissarin Cecilia Malmström am Mittwoch auf Twitter. Dies solle am Donnerstag von EU-Ratspräsident Donald Tusk, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Brüssel bestätigt werden.

Beide Seiten hatten intensiv daran gearbeitet, die langwierigen Verhandlungen noch vor dem G20-Gipfel in Hamburg am Freitag und Samstag zum Abschluss zu bringen. Dadurch wollen sie ein gemeinsames Zeichen für den Freihandel abgeben, der beim Gipfel zu intensiven Diskussionen führen dürfte. Vor allem US-Präsident Donald Trump hatte sich im Vorfeld gesträubt, ein gemeinsames Bekenntnis zum freien Handel mitzutragen.In der Wirtschaft wurde die Einigung ausdrücklich begrüßt: "Nach ...

