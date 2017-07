Die USA haben das Laptop-Verbot für die Fluglinien Emirates und Turkish Airlines gekippt. Zuvor wurde es schon für Etihad aufgehoben.

Die USA heben das Verbot von Laptops an Bord von Flugzeugen an zwei weiteren Flughäfen auf. Nach dem Golf-Emirat Abu Dhabi dürfen Passagiere, die direkt in die Vereinigten Staaten fliegen, auch wieder von den Airports Dubai und Istanbul Computer und Tablets mit an Bord nehmen. Die USA erlaubten die Geräte wieder, nachdem der Flughafen Dubai ...

