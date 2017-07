System Magazine und Creatures of the Wind arbeiten mit Marley Natural am Pop-up während der Couture Fashion Week in Paris zusammen

Marley Natural™, die offizielle Bob Marley-Hanf-Lifestyle-Marke, feierte ihr europäisches Debüt beim ikonischen französischen Einzelhändler Colette während der Couture Fashion Week in Paris. Marley Natural und Colette feierten den Anlass bei einem Pop-up, das in Zusammenarbeit mit System Magazine und dem Mode-Design-Duo Creatures of the Wind entwickelt wurde.

"Von Trenchtown nach Paris die Musik und Botschaft meines Großvaters sind universell", sagte Zuri Marley, die Enkelin von Bob Marley, die die Musik für den Launch-Event veranstaltete und kuratierte. "Indem wir Marley Natural nach Europa bringen, feiern, teilen und verbreiten wir Bobs Glauben an das positive Potenzial des Krauts, um zu heilen, zu begeistern und zu schaffen."

Körperpflegeprodukte und Raucherzubehör von Marley Natural gibt es bei Colette online und im Geschäft in der 213 rue Saint-Honoré. Zusätzlich zu den Produkten von Marley Natural wird der Shop auch eine limitierte, von Hanf inspirierte Kollektion von Creatures of the Wind und System Magazines Ausgabe Nr. 9 präsentieren, die ein 140-seitiges Portfolio vom Fotografen Jürgen Teller in einer kanadischen Einrichtung für medizinisches Cannabis umfasst.

Die Sonderkollektion von Creatures of the Wind beruft sich auf das Thema Hanf der neuesten Ausgabe von System und zeigt eine handgezeichnete botanische Stickerei von den Designern Chris Peters und Shane Gabier. Die Sonderkollektion, die aus vier Stilen besteht (Parkas, Pelzmäntel und Unikat-Vintage-Pullover und -T-Shirts), wird ab Dienstag, 4. Juli, in Colette verkauft.

Über Marley Natural

Marley Natural™ ist eine Premium-Produktlinie, die mit Bewusstsein, Authentizität und einem echten Respekt für die pflegenden Vorteile der Natur gefertigt wird. Unsere Blüten, Accessoires und Körperpflegeprodukte werden alle verantwortungsbewusst bezogen und basieren auf Integrität. Jedes unserer Angebote ist eine direkte Reflexion des Marley-Ethos, das die Heilskraft der Natur mit dem Glauben an das positive Potenzial des Krauts integriert. Als Befürworter von Veränderung fördern wir Positivität, Konnektivität und persönliche Transformation. Und da wir an den Fortschritt glauben, bieten wir eine außergewöhnliche Lifestyle-Linie, die von der lebendigen Energie Jamaikas inspiriert wird. Wir sind stolz darauf, die offizielle Bob Marley-Hanf-Marke zu sein.

Über die Produkte von Marley Natural

Natürlich gewonnene Körperpflegeprodukte aus Hanfsamen sowie pflanzlichen Extrakten aus Jamaica

Die Linie von Körperpflegeprodukten von Marley Natural basiert auf natürlich gewonnenen Rezepturen, bei denen die feuchtigkeitsspendende Kraft des Hanfsamenöls mit pflanzlichen Extrakten aus Jamaica gemischt wird (darunter Ingwer, Zitronengras, Kurkuma und Bittermelone). Sämtliche Rezepturen enthalten kaltgepresstes Hanfsamenöl, das reich an essentiellen Fettsäuren, Omega-3- und Omega-6-Säuren ist. Sämtliche Rezepturen sind paraben- und sulfatfrei und wurden ohne Tierversuche entwickelt. Körperpflegeprodukte stehen zum Verkauf zur Verfügung unter www.MarleyNaturalShop.com. Die Körperpflegeprodukte aus Hanfsamenöl bestehen aus einer essentiellen Ölmischung, einer Körperlotion, einem Duschgel, einer Körpersalbe, einer Handcreme, einer Stückseife und einem Lippenbalsam.

Accessoires zum Rauchen aus nachhaltig angebauter amerikanischer Schwarznuss

Das Zubehör zum Rauchen von Marley Natural bietet eine ausgewogene Mischung aus intuitivem Design mit von Jamaica inspirierten Akzenten und erfüllt den Bedarf anspruchsvoller Kenner des Krauts, die das Ritual des Rauchens zelebrieren. Die Kollektion besteht aus Produkten aus nachhaltig angebautem amerikanischem Schwarznussholz und hitzeresistentem, mundgeblasenem Glas, alles verpackt in 100 recycelbaren Verpackungen. Jedes Produkt wurde so designt, dass Haltbarkeit und bequeme Pflege garantiert sind und es gut in der Hand liegt. Das Zubehör ist nur für die Verwendung mit legalen Rauchkräutern gedacht und sollte nicht mit Tabakprodukten verwendet werden. Die Kollektion steht zum Verkauf beim Fachhandel in den USA und Europa sowie online unter www.MarleyNaturalShop.com. Zur Kollektion gehören ein Taster, eine Löffelpfeife, ein Steamroller, ein Bubbler und ein Grinder, außerdem Mischungsschalen und Aufbewahrungsgeräte.

Über System Magazine

System erforscht mit Stil und Raffinesse die Dialoge im Herzen der globalen Modebranche. Das zweimal jährlich erscheinende Magazin bietet exklusive Langformat-Gespräche mit den bedeutendsten, leistungsstärksten und aufgeschlossensten Personen der Mode, begleitet von Portfolios, die von den anspruchsvollsten Imagemachern der Branche geschaffen wurden. System erforscht und kommentiert die ständig wechselnde Landschaft der Mode und ist eine Plattform für tiefe Gedanken und echte Meinungen, die in der Branche geteilt werden und wiederum die größere Welt beeinflussen.

