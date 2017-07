VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA -- (Marketwired) -- 07/05/17 -- DuSolo Fertilizers Inc. (TSX VENTURE: DSF) («DuSolo» oder «das Unternehmen») freut sich sehr, die Ernennung eines neuen nicht exekutiven Direktors, Herrn Keith Carpenter, bekannt zu geben.

Herr Carpenter trat dem Vorstand gestern, am 4. Juli 2017, wirksam bei. Er bringt als erfahrener Analytiker umfangreiche Kenntnisse im Bereich Landwirtschaft, mit Düngemitteln und Unternehmen im Allgemeinen mit und verstärkt die Präsenz des Unternehmens in Toronto.

Der Vorsitzende Scott Morrison merkte an: «Im Namen des Vorstandes und des Unternehmens freue ich mich sehr, Keith willkommen zu heissen und darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir unser Unternehmen weiterentwickeln und unseren Aktionären Mehrwert verschaffen.»

Herr Keith Carpenter

Seit Januar 2017 war Herr Carpenter der Geschäftsführer der Agriculture Equity Research bei AltaCorp Capital, einer Full Service Investment Bank. Davor war Herr Carpenter Geschäftsführer, ein als Brendan Wood Top Gun klassifizierter Analyst und Gewinner des StarMine Awards bei Canaccord Genuity, wo er seit 2008 tätig war. Zwischen 2005 und 2008 war Herr Carpenter bei der in Toronto ansässigen Firma Interward Asset Management Landwirtschafts- und Basismetallanalytiker. Davor war er in der Equity Research Abteilung von BMO Capital Markets. Herr Carpenter hat einen BA in Ökonomie von der Yale University, einen MBA von der Rotman School of Management an der Universität von Toronto und ist ein CFA Charterholder.

DuSolo möchte ausserdem bekannt geben, dass es dem neuen Direktor insgesamt 500 000 Aktienoptionen gewährt hat, die zu einem Preis von $ 0.05 je Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren, ab dem Tag der Gewährung, ausgeübt werden können. Die Optionen wurden gemäss dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

Im Auftrag von DuSolo Fertilizers Inc.

Giles Baynham, Geschäftsführer

