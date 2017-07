Während sich die Finanzwelt in Europa und Nordamerika allmählich vom Krisenmodus verabschiedet, warnt der IWF vor übereilten Aktionen. Bei zu niedriger Inflation solle die geldpolitische Unterstützung bestehen bleiben.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt führende Notenbanken vor einer übereilten Abkehr von der lockeren Geldpolitik. "In denjenigen Industrieländern, in denen die Nachfrage noch immer unzureichend und die Inflation zu niedrig ist, sollte geldpolitische und - wo möglich - fiskalische Unterstützung bestehen bleiben", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...