ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch verbucht. Während das Gros der SMI-Werte im Plus schloss, drückten die Schwergewichte den Gesamtmarkt nach unten. Im übrigen dominierte Zurückhaltung vor dem Protokoll der US-Notenbank, das am Abend veröffentlicht wird. Auch die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktsdaten und die demnächst anrollende Berichtssaison sorgte für Passivität bei den Anlegern. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.954 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 47,01 (zuvor: 35,05) Millionen Aktien.

Die Novartis-Aktie verlor im frühen Geschäft über 1 Prozent, verringerte aber das Minus bis Handelsende auf 0,3 Prozent. Die Analysten von Credit Suisse hatten den Wert auf "Underperform" von "Neutral" gesenkt. Die Experten gehen davon aus, dass die Ergebnisse des Pharmagiganten belastet werden, weil er mehr Investitionen in neue Präparate stecken werde. Hinzu kämen verstärkte Konkurrenz für das wichtige Medikament Cosentyx sowie niedrigere Preise für Generika in den USA. Die Aktie des Wettbewerbers Roche fiel um 0,4 Prozent. Das dritte Schwergewicht Nestle gab um 0,8 Prozent nach.

Finanzwerte gehörten wieder zu den Favoriten. Die Aktien der Branche sind seit einiger Zeit weltweit beliebt, getragen von der Hoffnung auf eine anhaltende Erhöhung des Renditeniveaus. Credit Suisse gewannen 0,1 Prozent, Julius Bär 0,9 Prozent, Zurich 0,4 Prozent und Swiss Re 0,2 Prozent. Die Swatch-Aktie erholte sich um 1,1 Prozent nach einem schwachen Vortag. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont zeigte sich mit minus 0,1 Prozent dagegen unauffällig.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.