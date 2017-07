FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen Konjunkturdaten hat sich das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 12 453,68 Punkten, nachdem er sich zuvor deutlicher der Marke von 12 500 genähert hatte. Ein wenig Unterstützung lieferte der Euro, der nach seinem Höhenflug der Vorwoche weiter zurückfiel. So kann ein zu starker Euro die Exportaussichten der Unternehmen der Eurozone trüben. Ohne wirkliche Impulse dürfte es für den Dax aber schwer werden, die Hürde von 12 500 Punkten zu überwinden, erklärte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,47 Prozent auf 24 750,19 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,77 Prozent auf 2224,21 Punkte nach oben.

Der EuroStoxx 50 fiel letztlich minimal um 0,03 Prozent auf 3478,41 Punkte. Der CAC-40 -Index sowie der Londoner FTSE 100 legten leicht zu.

ÖLPREIS UND US-ARBEITSMARKT IM BLICK

Die Anleger blieben angesichts der Spannungen rund um Nordkorea nach dem Test einer Interkontinentalrakete durch das Land grundsätzlich vorsichtig. Sie warten auch auf Signale vom Ölmarkt und dem US-Arbeitsmarkt am morgigen Donnerstag. Zudem steht zur Wochenmitte nach Börsenschluss noch das jüngste Sitzungsprotokoll US-Notenbank auf der Agenda.

Schwache Ölpreise hatten zuletzt immer wieder die Laune der Anleger getrübt. Die Jobzahlen des Dienstleisters ADP gelten derweil als Indikator für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung zum Wochenschluss. Der Arbeitsmarkt - und hier vor allem die Löhne - sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

ADIDAS AN DAX-SPITZE

Adidas-Aktien schnellten nach einer Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC an der Spitze des Dax um fast 5 Prozent nach oben. Die Umsatzaussichten des Sportwarenherstellers seien stark und Profitabilitätssteigerungen gut absehbar, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer Studie.

Nach unten ging es hingegen für die Aktien der Autobauer Volkswagen , Daimler und BMW . Im MDax büßten die Papiere des Stahlkochers Salzgitter 1,37 Prozent ein, nachdem die DZ Bank infolge der zuletzt starken Kursentwicklung ihre Kaufvotum gestrichen hatte.

BERENBERG BLEIBT FÜR Hypoport OPTIMISTISCH - AKTIE GEFRAGT

Klarer Spitzenreiter im Kleinwerteindex SDax waren die Papiere des Finanzdienstleisters Hypoport mit einem Gewinn von 7,65 Prozent. Nach einer Präsentationsveranstaltung mit dem Vorstandschef blieb Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank den zuletzt etwas schwächelnden Aktien gewogen. Unternehmenschef Ronald Slabke habe sich positiv über den deutschen Hypothekenmarkt und die hauseigene Plattform geäußert.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,30 Prozent am Vortag auf 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 140,68 Punkte. Der Bund Future gewann 0,05 Prozent auf 161,94 Punkte.

Ein Euro kostete zuletzt 1,1334 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1329 (Dienstag: 1,1353) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8827 (0,8808) Euro./mis/she

