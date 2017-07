Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kursverluste der Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé den Handel am Mittwoch geprägt. Sie setzten vor allem den Leitindex SMI unter Druck, der sich damit einen weiteren Schritt von der 9'000er-Marke entfernt hat. Das Minus hielt sich jedoch in einem an Impulsen armen Geschäft in Grenzen. Etwas Halt gaben dem Index einige Zykliker sowie Aktien aus dem Finanzsektor.

Die Anleger warteten auf richtungsweisende News und hätten sich im Vorfeld der Publikation des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank an die Seitenlinie begeben, erklärten Händler. Von den Erläuterungen des Fed erhoffen sie sich mehr Klarheit zum weiteren Verlauf in der US-Geldpolitik. Derzeit stelle sich die Frage, ob in den USA in diesem Jahr noch mit einer weiteren Zinserhöhung zu rechnen sei, so ein Ökonom.

Bis Börsenschluss verlor der Swiss Market Index (SMI) 0,19% auf 8'954,10 Punkte. Das Tagestief hatte er bereits in den ersten Handelsminuten bei 8'909 Zählern markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg dagegen um 0,05% auf 1'420,73 Punkte leicht an. Der breite Swiss Performance Index (SPI) büsste hingegen 0,08% auf 10'180,57 Punkte ein. Unter den 30 wichtigsten Titeln standen sich am Ende 17 Gewinner und elf Verlierer gegenüber. LafargeHolcim und UBS ...

