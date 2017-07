Steckborn (awp) - Die Versandapotheke Zur Rose wird definitiv am (morgigen) Donnerstag ihr Börsendebut an der Schweizer Börse SIX geben. Das Angebot hat sich während der Bookbuilding-Periode einer guten Nachfrage erfreut und so wurde der Angebotspreis je Aktie mit 140 CHF am oberen Ende der Preisspanne (135-140 CHF) festgesetzt. ...

