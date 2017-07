Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kursverluste der Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé den Handel am Mittwoch geprägt. Sie setzten vor allem den Leitindex SMI unter Druck, der sich damit einen weiteren Schritt von der 9'000er-Marke entfernt hat. Das Minus hielt sich jedoch in einem an Impulsen armen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...