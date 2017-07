Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bullen und die Bären haben sich lange Zeit des Tages die Waage gehalten. Im späten Handel übernahmen die Käufer kurz das Zepter. Unterstützung bekamen sie dabei von der Wall Street. Auf Grund fehlender Unternehmensnachrichten bewegten Analysten mit ihren Empfehlungen die Kurse. Die kommenden Tage könnte es dann spannender werden. Dann stehen mit dem Fed-Protokoll am Abend und den Arbeitsmarktdaten am Freitag hochkarätige Nachrichten auf der Agenda. Ab kommender Woche dürften dann die ersten Quartalszahlen der Berichtssaison für etwas Schwung bei den Einzelwerten sorgen.

Am Mittwoch schloss der DAX 0,1 Prozent höher bei 12.454 Punkten. Der Euro gab zum Dollar leicht auf 1,1333 nach. Erst nach Handelsschluss stand dann das jüngste Fed-Protokoll zur Veröffentlichung an. Das Protokoll könnte etwas mehr Klarheit bringen, wie der Ablauf für die weiteren geldpolitischen Schritte im laufenden Jahr in den USA geplant ist. Dabei geht es vor allem darum, ob der Beginn des Bilanzabbaus von einer nächsten Leitzinsanhebung zeitlich abgekoppelt wird.

Adidas spurten davon

Adidas gehört seit Jahren zwei Jahren zu dem Top Performern am deutschen Aktienmarkt. Nach dem Allzeithoch am 4. Mai bei 188,95 Euro konsolidierte die Aktie zwischenzeitlich. Mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel bei 210 Euro könnten die Analysten der HSBC nun die nächste Aufwärtsbewegung eingeläutet haben. Die Aktie hängte die übrigen DAX-Werte mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent auf 176,60 Euro ab. Gegen den Trend leichter schlossen die Automobilwerte BMW, Daimler und Volkswagen.

Im TecDAX schloss die Aktie von Wirecard 2,5 Prozent schwächer, weil die Übernahme des britischen Wettbewerbers Worldpay deutlich niedriger über die Bühne gehen dürfte als erwartet. Die UBS sah derweil den Zukauf von Essen Bioscience in einem günstigeren Licht und erhöhte daher ihre Schätzungen und das Kursziel für Sartorius (plus 4,2 Prozent).

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 85,2 (Vortag: 66,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,31 (Vortag: 2,35) Milliarden Euro. Wegen des US-Feiertags waren die Umsätze am Vortag deutlich niedriger ausgefallen. Es gab 17 Kursgewinner, zwölf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.453,68 +0,13% +8,47% DAX-Future 12.448,50 -0,05% +8,79% XDAX 12.457,14 +0,09% +8,82% MDAX 24.750,19 +0,47% +11,54% TecDAX 2.224,21 +0,77% +22,77% SDAX 10.963,24 +0,51% +15,17% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,95 +9 ===

