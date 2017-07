Eigentlich war der nächste Griechenland-Kredit beschlossene Sache. Jetzt verschiebt sich die Auszahlung. Grund: Bestimmte Bedingungen sind immer noch nicht erfüllt. Der Ärger bei den europäischen Geldgebern ist groß.

Griechenland wird seinem schlechten Ruf einmal mehr gerecht. Das Land gilt seit Jahren als notorisch unzuverlässig und unwillig, die mit seinen Geldgebern getroffenen Vereinbarungen fristgerecht einzuhalten. Das ist seit Ende 2008 so, als die Eurozone Hellas bei der Fälschung seiner Haushaltsdaten ertappte. Erst in allerjüngster Zeit gelang es Premierminister Alexis Tsipras, sein Image ein wenig aufzupolieren. Der linke Premier hatte im Frühsommer in einem politischen Kraftakt unpopuläre Strukturreformen durch sein Parlament gebracht und damit sowohl den IWF als auch die anderen Euro-Staaten positiv überrascht.

Doch das war wohl nur ein kurzer Lichtblick. Nun geht wieder alles seinen gewohnt düsteren Gang: Griechenland liefert nicht, was versprochen ist. Der Gouverneursrat des Euro-Rettungsfonds ESM sah sich deshalb am heutigen Dienstag gezwungen, die Auszahlung der nächsten Kredittranche für Hellas zu verschieben. Am Freitag wollen sich Finanzminister und Finanzstaatssekretäre der Euro-Staaten in der Sache erneut zusammen telefonieren. Deutschland wird durch Finanzstaatssekretär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...