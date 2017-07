Nach einer neuen Gewaltwelle wurden in Zentralafrika wieder Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Trotz bestehenden Friedensabkommens kommt es verstärkt zu Gefechten. Die Zahl der Fliehenden geht in die Millionen.

Die jüngste Gewaltwelle in der Zentralafrikanischen Republik hat Helfern zufolge bis zu 20.000 Menschen in die Flucht getrieben. Viele von ihnen hätten in einer Klinik oder einer katholischen Kirche im südöstlich gelegenen Ort Zemio Zuflucht gefunden, hieß es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...