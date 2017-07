EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wechsel im Vorstand

Bregenz - Mit Wirkung zum 31.07.2017 wird Ashish Sensarma (57), seit Januar 2015 Vorstandsvorsitzender (CEO) der Wolford AG, aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Axel Dreher (52) wird ab 01.08.2017 zusätzlich die Verantwortung für Strategie, Marketing und Vertrieb übernehmen. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Wolford AG zudem Brigitte Kurz (43) mit Wirkung ab dem 01.08.2017 als neues Mitglied des Vorstands berufen. Die bisherige Leiterin der Finanzabteilung der Wolford AG übernimmt von Axel Dreher die Aufgaben des Finanzvorstands (CFO) sowie die Verantwortung für Personal, IT, Recht und Investor Relations. Die Aufgaben des COO mit Verantwortung für Entwicklung, Produktion und Logistik verbleiben bei Axel Dreher.

Ende der Insiderinformation =============================================================== Ashish Sensarma wird die Gesellschaft in den kommenden Monaten in Bezug auf den gestarteten Prozess der Investorenansprache beratend begleiten. Der Aufsichtsrat dankt Ashish Sensarma für seine Impulse zur Umstrukturierung der Gesellschaft, vor allem in den Bereichen internationale Vertriebsorganisation und eCommerce. "Die operative Umsetzung erfordert nun ein sehr integriertes Vorgehen entlang der kompletten Wertschöpfungskette, was wir durch die Bündelung der entsprechenden Aufgaben bei Axel Dreher sicherstellen wollen", erklärt Dr. Antonella Mei-Pochtler, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Wolford AG. "Gleichzeitig freuen wir uns, mit Brigitte Kurz unseren ersten weiblichen Vorstand ernennen zu können. Sie hat seit ihrem Einstieg im Unternehmen vor fast zwei Jahren einen substanziellen Beitrag zur Professionalisierung der Finanzabteilung geleistet und dabei große Kompetenz und Konsequenz gezeigt. Wir gehen davon aus, dass sie ebenso stringent die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen vorantreiben wird".

