Von der Farbe bis zur Passform - die Mehrheit der Deutschen (74 Prozent) findet Produkte wichtig, die genau ihren Bedürfnissen entsprechen. Ein Wunsch, für den viele bereit sind, ihre persönlichen Daten herzugeben. Besonders Männer sind hier freigiebig. Das geht aus der QVC Zukunftsstudie "Handel 2036: Wie kauft Deutschland übermorgen ein?" hervor. Sie zeigt auf, wie die Shopping-Welt in 20 Jahren aussehen könnte - und was die Deutschen davon halten.



Wochenlang nach einer gut sitzenden Jeans suchen, davon sind viele Deutsche schlichtweg genervt. Das zeigt die Zukunftsstudie, für die das digitale Handelsunternehmen QVC gemeinsam mit Trendbüro Hamburg und TNS Infratest über 1.000 Menschen in Deutschland zum Shopping der Zukunft befragt hat. Demnach ist für 74 Prozent der Befragten der wichtigste Faktor beim Einkaufen, dass die Produkte genau ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen - von der Farbe bis zum Körpermaß. Auffällig: Dabei sind Frauen mit 81 Prozent Zustimmung deutlich anspruchsvoller als Männer (68 Prozent).



Was nicht passt, wird passend gemacht



Geht der Trend also hin zu personalisierten Produkten, die direkt und sofort im Laden produziert werden - etwa Jeans nach Maß? Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar. Denn fast jeder dritte Deutsche (31 Prozent) kann sich das schon heute sehr gut vorstellen. Entsprechende Körperscanner und 3D-Drucker gibt es bereits. "Die Medizin verabreicht mittlerweile auf die DNA angepasste Medikamente. Es ist völlig klar, dass in Zukunft jede Kleidung haargenau auf unsere Körper angepasst sein wird", schätzt Start-up-Experte Michael Schuster das Modell der personalisierten Produkte in der Studie ein. So gehe es beim Einkaufserlebnis in Zukunft nicht mehr um die Breite und Fülle des Angebots, sondern darum, welche Parameter es gebe, um ein Produkt auf den Käufer anzupassen. Und was bedeutet das für den Handel? "Individualisierung ist einer der wichtigsten Megatrends. Was in der Kommunikation begann, hat jetzt den Handel erreicht", sagt Trendforscher und Studienleiter Professor Peter Wippermann. "Übermorgen bestimmen persönliche Daten die Produktion. Aus Konsumenten werden Prosumenten. Sie werden mit ihren Wünschen die Herstellung steuern."



Datenschutz war gestern



Je individueller das Produkt, desto mehr Informationen braucht der Hersteller. Was unweigerlich miteinander verknüpft ist, scheint kein Problem zu sein für die deutschen Verbraucher. Viele sind bereit, im Tausch - etwa gegen die perfekte Jeans - ihre persönlichen Daten herzugeben. Dabei zeigen sich Männer deutlich freigebiger. Rund die Hälfte (49 Prozent) stimmt laut der Zukunftsstudie diesem Statement zu: "Für Produkte, die zu 100 Prozent zu mir passen, bin ich auch bereit, meine Daten herzugeben". Dem stimmt hingegen nur jede dritte Frau zu (33 Prozent). Unterschiede zeigen sich hier auch zwischen den Generationen. Ist rund jeder Zweite der Generation Y (16 bis 30 Jahre) bereit, mit Daten zu zahlen, sind es nur 37 Prozent der Generation X (31 bis 45 Jahre).



Über die Studie



Die Zukunftsstudie "Handel 2036 Wie kauft Deutschland übermorgen ein?" im Auftrag von QVC Deutschland wagt einen Ausblick auf die Shoppingwelt der kommenden zwei Jahrzehnte. Studienleiter Professor Peter Wippermann sowie zehn weitere renommierte Experten aus Handel, IT und Wissenschaft diskutierten und analysierten dazu verschiedene Trends, die Konsumenten und Handel künftig bewegen werden. Zudem führten Trendbüro Hamburg und TNS Infratest von Juni bis August 2016 Konsumenten-Workshops sowie eine repräsentative Online-Umfrage unter 1.007 Menschen in Deutschland zwischen 16 und 45 Jahren durch.



Über QVC



Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC Inc. verbindet das Beste aus Shopping, Unterhaltung und Gemeinschaft, um ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei nimmt QVC Kunden in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein immer wieder neues Sortiment aus bekannten Marken und neuen Produkten aus den Bereichen Home und Fashion sowie Beauty, Technik und Schmuck. Auf dieser Reise entstehen durch Live-Dialoge, begeisternde Geschichten, interessante Persönlichkeiten und einen ausgezeichneten Service enge Kundenbeziehungen.



Als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Liberty Interactive Corporation (NASDAQ: QVCA, QVCB) beschäftigt QVC Inc. über 17.700 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 15 Fernsehkanälen, die mehr als 360 Millionen Haushalte erreichen, sieben Internetauftritten und 195 Social-Media-Präsenzen.



Seit Oktober 2015 ist auch zulily ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Liberty Interactive Corporation, das jeden Tag mit besonderen Angeboten für die ganze Familie überrascht. Das 2010 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Seattle, USA. Laut "Internet Retailer" ist die QVC Gruppe (inkl. QVC und zulily) die Nummer 8 unter den Versandhändlern weltweit.



In Deutschland zählt QVC zu den erfolgreichsten und renditestärksten digitalen Handelsunternehmen im Markt und beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum und Kassel.



