NEW YORK (Dow Jones)--Nach der feiertagsbedingten Pause am Vortag präsentiert sich die Wall Street am Mittwoch relativ bewegungsarm. Auffallend ist aber die Erholung bei den Technologiewerten, die zuletzt unter Druck standen. In Gedanken seien die Anleger bereits beim Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, welches im späten Geschäft veröffentlicht wird, heißt es im Handel. Aber auch der Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag wirft seine Schatten bereits voraus. Im frühen Geschäft gewinnt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 21.465 Punkte, der S&P-500 stagniert und der technologielastige Nasdaq-Composite erholt sich etwas von der jüngsten Schwäche und steigt um 0,4 Prozent.

Gegen eine ausgeprägte Kauflaune sprechen auch die wachsenden geopolitischen Spannungen. Der nordkoreanische Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag wird als besondere Provokation des Regimes in Pjöngjang empfunden. Die USA und Südkorea hielten am Mittwoch eine gemeinsame Militärübung ab, das US-Militär testete in Südkorea eigene Raketen. Zudem war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geplant. "Die geopolitischen Spannungen bleiben eine ernsthafte Bedrohung für die globale Stabilität und die konjunkturelle Entwicklung", sagt Marktanalyst Naeem Aslam von Think Markets.

Der Auftragseingang der US-Industrie im Mai fiel mit einem Minus von 0,8 Prozent enttäuschend aus, spielt aber angesichts des bevorstehenden Fed-Protokolls nur eine untergeordnete Rolle an den Märkten.

Ölpreise sausen abwärts

Am Ölmarkt geben die Preise deutlich nach. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 3,7 Prozent auf 45,33 Dollar je Fass, die europäische Referenzsorte Brent um 3,1 Prozent auf 48,05 Dollar. Es rücke wieder deutlicher ins Bewusstsein, dass die Opec mehr Öl auf den Markt pumpt, heißt es. Saudi-Arabien hat mitgeteilt, die Preise für Asien im August zu senken. Die Konkurrenz anderer Opec-Länder ist groß, vor allem von Libyen, Nigeria und Iran, die bei den Fördersenkungen nicht mitmachen.

Hinzu kommen Medienberichte, wonach Russland weitere Förderbegrenzungen ablehnt. Am Abend könnten die Preise weiter in Bewegung geraten, denn der US-Branchenverband American Petroleum Institute veröffentlicht eigene Lagerbestandsdaten. Am Donnerstag folgen dann die offiziellen Daten der Regierung.

Der Dollar neigt zur Stärke. Hatte der Greenback zunächst noch unter den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gegenüber dem vermeintlich sicheren Yen gelitten, zieht er mittlerweile zur japanischen Währung und anderen an. "Sollte das Fed-Protokoll eine weitere Normalisierung der Geldpolitik signalisieren, dürfte der Dollar mit positivem Momentum bis zum Arbeitsmarktbericht am Freitag gehandelt werden", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities. Der Euro fällt derweil auf 1,1338 Dollar nach Wechselkursen um 1,1369 im Tageshoch - auch belastet von einem schwächer als erhofft ausgefallenen Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungsgewerbe der Eurozone.

Neben dem Yen hatte auch der Goldpreis zunächst von der Eskalation in Korea profitiert, doch mittlerweile dreht er 0,1 Prozent auf 1.223 Dollar je Feinunze ins Minus. Am Handel wird unter anderem auf den anziehenden Dollar verwiesen. Derweil sind die Notierungen der Anleihen ins Plus gedreht, gestützt von den schwachen Konjunkturdaten und dem fallenden Ölpreis. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 2 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

Autozulieferer unter Druck

Am Aktienmarkt brechen O'Reilly Automotive um 20 Prozent ein. Der Einzelhändler für Ersatzteile im Automobilsektor hatte enttäuschende Zweitquartalszahlen vorgelegt. Speziell die zwei letzten Monate der Periode zeigten eine eklatante Schwäche. Die Talfahrt reißt auch Wettbewerberpapiere gen Süden. Advance Auto Parts stürzen um 15 Prozent ab, Autozone um 9,6 Prozent und Genuine Parts um 4,2 Prozent.

Energiewerte leiden unter dem schwachen Ölpreis. Southwestern Energy fallen um 6,9 Prozent und Chesapeake Energy um 6,2 Prozent. Im Dow sinken Exxon und Chevron um jeweils rund eineinhalb Prozent. Bristol-Myers Squibb fallen um 0,6 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch deutlich im Plus gelegen hatten. Der Pharmakonzern meldet positive Studienergebnisse für das Medikament "Opdivo" im Kampf gegen Melanome.

Die Aktie von Vantiv gibt 2,6 Prozent nach, nachdem der Zahlungsdienstleister sich mit dem britischen Wettbewerber Worldpay auf die Grundzüge einer Übernahme geeinigt hat. Unterdessen hat JP Morgan mitgeteilt, kein eigenes Gebot für Worldpay abgeben zu wollen. Die JPM-Aktie legt 0,8 Prozent zu.

Am Vortag hatte eine Panne an der Nasdaq dazu geführt, dass eine Reihe von falschen Aktienkursen über die Bildschirme von Aktienhändlern flimmerten. Im asiatischen Handel wurden kurzfristig enorme Kursbewegungen von bis zu knapp 90 Prozent bei einigen der weltgrößten Unternehmen angezeigt - unter anderem bei den Papieren von Apple, Microsoft und Amazon. Apple legen um 0,2 Prozent zu, Amazon und Microsoft um je 1,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.464,63 -0,07 -14,64 8,61 S&P-500 2.429,73 0,03 0,72 8,53 Nasdaq-Comp. 6.132,84 0,37 22,78 13,93 Nasdaq-100 5.631,25 0,61 34,29 15,78 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -0,8 1,41 20,0 5 Jahre 1,92 -1,2 1,93 -0,4 7 Jahre 2,17 -1,9 2,19 -7,4 10 Jahre 2,33 -1,6 2,35 -11,3 30 Jahre 2,86 -1,1 2,87 -21,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1338 -0,18% 1,1358 1,1349 +7,8% EUR/JPY 128,33 -0,22% 128,62 128,45 +4,4% EUR/CHF 1,0945 -0,11% 1,0957 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8768 -0,27% 0,8791 1,1385 +2,9% USD/JPY 113,19 -0,03% 113,23 113,19 -3,2% GBP/USD 1,2931 +0,09% 1,2919 1,2921 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,33 47,07 -3,7% -1,74 -20,3% Brent/ICE 48,05 49,61 -3,1% -1,56 -18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,14 1.223,98 -0,1% -0,84 +6,2% Silber (Spot) 15,99 16,10 -0,7% -0,11 +0,4% Platin (Spot) 906,25 914,00 -0,8% -7,75 +0,3% Kupfer-Future 2,64 2,68 -1,5% -0,04 +4,9% ===

