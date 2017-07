Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Flughafen Wien +0,44% auf 33,33, davor 5 Tage im Minus (-2,4% Verlust von 34 auf 33,19), Österreichische Post -0,35% auf 38,115, davor 4 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 37,41 auf 38,25), UBM -1,88% auf 37,285, davor 4 Tage im Plus (2,74% Zuwachs von 36,98 auf 38), ATX -0,11% auf 3144,12, davor 3 Tage im Plus (1,9% Zuwachs von 3088,84 auf 3147,66), Mayr-Melnhof -0,3% auf 115,4, davor 3 Tage im Plus (2,62% Zuwachs von 112,8 auf 115,75), Wienerberger -0,89% auf 20,06, davor 3 Tage im Plus (3,08% Zuwachs von 19,64 auf 20,24). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Strabag 35,76 (MA100: 36,61, xD, davor 355 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: BayWa (bester mit 2%),...

Den vollständigen Artikel lesen ...