Zürich (ots) - Der Techkonzern Apple verstärkt seine Präsenz in

der Schweiz. Im Westen der Stadt Zürich hat er mit aller Diskretion

ein ganzes Stockwerk eines Bürokomplexes bezogen, wie Recherchen der

«Handelszeitung» zeigen. Zwei Teams forschen dort an streng geheim

gehaltenen Projekten. Nun sucht Apple in Stelleninseraten

Software-Entwickler. Bei der Konkurrenz werden zudem Experten

abgeworben. Aus den Stelleninseraten geht hervor, dass der

iPhone-Hersteller in Zürich seine Kompetenz im Feld der sogenannten

Computer Vision erhöhen will. In diesem boomenden Bereich geht es

darum, dass Computer und Geräte ihre Umgebung wahrnehmen und sich

darin orientieren können. Auch Facebook sucht in Zürich Experten für

Computer Vision. Seit letztem Herbst ist der Internetkonzern mit

gegen zwanzig Leuten in der Zürcher Bahnhofstrasse ansässig. Nun

steht die Forschungseinheit vor dem Umzug. Zurzeit werden neue

Lokalitäten geprüft, heisst es aus dem Umfeld des Konzerns.



