Zürich (ots) - Schweizer Führungskräfte müssen sich weiter mit

minimalen Lohnsteigerungen begnügen. In diesem Jahr kommt nur ein

knappes Prozent mehr in den Lohntüten der Managerinnen und Manager

an. Das ergibt die Kadersalärstudie der Beratungsfirma Kienbaum, die

in Zusammenarbeit mit der «Handelszeitung» erstellt wurde.

Spitzenreiter in der Lohntabelle sind die Leiter von

Rechtsabteilungen mit 214'000 Franken Jahresgehalt, Marketingleiter

mit 223'000 Franken und Forschungsleiter mit 219'000 Franken.

Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten 279'000 Franken. Als

Vorsitzender der Geschäftsleitung erhalten Schweizer Führungskräfte

bis zu 400'000 Franken. Für die Studie wurden 15'561 Gehälter in

Schweizer Firmen analysiert.



Die Boomjahre, in denen bei diesen Gehältern zusätzlich jährliche

Steigerungsraten von 4 bis 5 Prozent realisierbar waren, scheinen

vorbei. Damit teilen sich die letzten zehn Jahre in eine Phase von

2007 bis 2011, in der konstant deutliche Lohnzuwächse erreicht

wurden, und eine Phase ab 2012, in der sich die Lohnsteigerungen

deutlich verringert und in den letzten vier Jahren auf einem geringen

Niveau stabilisiert haben.



Bereits zum 35. Mal sorgt die Kadersalärstudie der

Unternehmensberatungsfirma Kienbaum und der «Handelszeitung» in der

Schweizer Lohndebatte für mehr Transparenz. Sie gibt einen fundierten

Einblick in die Lohnstruktur der Schweizer Kader. Für die diesjährige

Studie wurden 46 Führungspositionen ausgewertet.



Originaltext: Handelszeitung

