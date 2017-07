Zürich (ots) - Die Post-Tochter Health Care Research Institute

(HCRI) ist überschuldet. Das zeigen Unterlagen des Berner

Handelsregisters, die der «Handelszeitung» vorliegen. Dem Unternehmen

drohte die Insolvenz. Die Post hat die Firma deshalb in den Konzern

integriert. «Der Name HCRI wird in den nächsten Wochen komplett

verschwinden», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer.



Die Post hat das Unternehmen vor zwei Jahren gekauft. Seinerzeit

türmten sich die Verluste auf fast eine halbe Million Franken. Es

folgten weitere Verluste, bis das Finanzloch fast 1 Million Franken

gross war. Zwei Experten von KPMG erklärten die Firma im Frühjahr

2017 für insolvent.



Die Unterlagen zum Fall tragen unter anderem die Unterschrift von

Alex Glanzmann, Finanzchef der Post, Guy Ehrler, Leiter des

Rechtsdienstes, und Martin Fuchs, Leiter E-Health. Dieser hat den

Bereich in den letzten Monaten neu ausgerichtet und brach dabei mit

der Marke Vivates, mit der die Post seit Jahren am Gesundheitsmarkt

auftrat. Post-Sprecherin Wertheimer bestätigt: «Die Post hat im

Rahmen einer Strategieüberarbeitung ihre E-Health-Dienstleistungen

neu gebündelt.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90