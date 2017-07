Zürich (ots) - Die deutsche RAG-Stiftung will ihren Aktienbesitz

beim Bahnbauer Stadler Rail von Unternehmer Peter Spuhler massiv

ausbauen. Das berichtet die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Konkret laufen Verhandlungen zwischen RAG und Stadler, um

den Anteil von aktuell 5 Prozent auf 10 Prozent aufzustocken. Stadler

Rail bestätigt, dass man kurz vor einem Abschluss stehe. Die RAG ist

die einzige externe Aktionärin bei Stadler Rail.



Aktuell gehören 83 Prozent des Unternehmens Peter Spuhlers PCS

Holding, 12 Prozent hält das langjährige Kader und 5 Prozent die

RAG-Stiftung.



