Zürich (ots) - Der Chef der Versicherungsgesellschaft Axa

Winterthur wirbt für ein klares Ja zur Rentenreform. «Die Reform löst

nicht alle Probleme, aber der Status quo ist schlechter», sagt Antimo

Perretta zur «Handelszeitung». «Wir befürworten das Reformpaket.» Das

nicht zu tun, sei «nicht klug», sagt er - auch an die Adresse seiner

Branchenkollegen. Von den grossen Versicherern haben sich bisher nur

Axa Winterthur und Helvetia für die Reform ausgesprochen. «Mit einem

Nein wird das Problem einfach in die Zukunft verschoben.»



Heute würden in der beruflichen Vorsorge schweizweit jedes Jahr 7

Milliarden Franken von den Jungen an die Alten umverteilt, sagt

Perretta. «So kann es nicht weitergehen.» Diese Schätzung ist

deutlich höher als andere bisher genannte Zahlen. Der Bundesrat

sprach vor kurzem von einer jährlichen Quersubventionierung im Umfang

von 1,3 Milliarden Franken. Alleine die Axa habe 2016 zulasten der

aktiven Versicherten 811 Millionen Franken umverteilen müssen, sagt

Firmenchef Perretta.



