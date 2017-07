Das G20-Treffen belebt die Hamburger Stadtgesellschaft. Es könnte ein nachdenklich-fröhliches Fest der pluralistischen Demokratie sein - wäre da nicht die Furcht vor Ausschreitungen.

Sind das Menschen? Zombiegleich schlurfen graue, lehmverklumpte Gestalten durch Hamburger Straßen. Es müssen Hunderte sein. Schleichend nähern sie sich einem Platz zwischen den backsteinbauten des Weltkulturerbes Kontorhaus-Viertel in der Altstadt. Die Performance "1000 Gestalten" strafte am Donnerstagnachmittag all diejenigen Lügen, die meinen, die Medien kämen nur zu gewalttätigen Protesten. Selbst eine Kamera auf einer Hebebühne filmte das Geschehen, dazu Dutzende weiterer Fernsehteams und Fotografen. Was die Gestalten jeden Alters sollen? "Sie stehen für eine Gesellschaft, die sich ihrer Hilflosigkeit vor den komplexen Zusammenhängen der Welt ergeben hat und nur noch für das eigene Vorankommen kämpft", erklärte das Künstler-Kollektiv.

Der G20-Gipfel mitten in der Zweimillionenstadt Hamburg erntet heftige Kritik. Zu teuer sei es, die Sicherheit mit knapp 20 000 Polizisten zu gewährleisten, Geschäfte müssten schließen, etliche Arbeitgeber freie Tage geben. Doch der Metropolen-Gipfel hat auch eine andere Seite: Schon seit Monaten beflügelt die Aussicht auf das Weltereignis kreative, Wissenschaftler und Unternehmer in der Stadt. Denn Hamburg hat, was die deutschen G8-Gipfelorte Elmenau und Heiligendamm nicht zu bieten hatten: eine höchst lebendige Stadtgesellschaft.

Zum Beispiel mit dem experimentellen freien Theater Kampnagel. Ein altes Fabrikgelände bietet schon seit 1982 Störendes und Verstörendes auf der Bühne. Donnerstag und Freitag tagen hier Teilnehmer eines Alternativ-Gipfels. Das Programm ist Kampnagel-typisch alles andere als massentauglich, dennoch lockt es Teilnehmer aus der ganzen Welt. Im Programm steht nicht nur eine Rede von Vandana Shiva, Trägerin der Alternativen Nobelpreises. Darüber hinaus bearbeiten zahlreiche Gruppen Themen mit linker Schlagseite - von "Friedenspolitik jenseits von Nato und EU" bis hin zum Klimaschutz. Mit dabei sind vor allem Vertreter von Nichtregierungsorganisationen. Bis zu 1000 Teilnehmer kündigten die 75 Organisatoren, darunter die Grünen-nahe Böll-Stiftung, an. Es könnten sogar noch mehr Menschen werden.

