Zürich (ots) - Der Kampf um den Unterhaltungskonzern Constantin

Medien, an dem FCB-Präsident Bernhard Burgener beteiligt ist, geht in

die nächste Runde, wie die «Handelszeitung» schreibt.



Dabei steht die Stella Finanz AG im Fokus. Die Glarner Firma

gewährte Constantin Medien 2015 ein Darlehen über 40 Millionen

Franken, das Ende Juni 2017 fällig wurde. Als Sicherheit liess

Burgener damals - kurz vor seiner Absetzung als Constantin-Chef - den

Grossteil der Aktien verpfänden, die der Unterhaltungskonzern an

Highlight Communications hielt. Highlight gilt als Burgeners Baby.

Mit der Verpfändung verhinderte der Baselbieter Medienunternehmer,

die Kontrolle über «seine» Highlight-Firma an Constantin zu

verhindern.



Nun hat Burgeners Gegenspieler, Constantin-Präsident Dieter Hahn,

die Finanzierung parat, um Stella Finanz das Darlehen zurückzuzahlen

und damit die Kontrolle über die Highlight-Aktien zurückzuerlangen.

Dazu hat Constantin zwei Treuhandkonti bei der UBS mit insgesamt 40

Millionen Franken eröffnet, wie Dokumente zeigen, die der

«Handelszeitung» vorliegen. Es liegt ein Zahlungsversprechen vor, das

bis am 10. Juli befristet ist. «Es gibt keinen denkbaren legitimen

Grund, sich diesem Vorgehen zu verweigern», schreibt Constantin an

Stella Finanz und droht mit «möglichen Rechtsfolgen», sollte Stella

die Highlight-Aktien nicht zurückerstatten.



Doch offenbar liess die Burgener nahestehende Stella Finanz eine

erste Frist zur Rückmeldung verstreichen. Aus dem Umfeld der Glarner

Finanzfirma heisst es, dass der nun unterbreitete Vorschlag zur

Rückzahlung der Darlehensschuld seitens Constantin Medien nicht den

ursprünglichen Modalitäten im Kreditvertrag entsprächen.



Originaltext: Handelszeitung

