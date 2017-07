Zürich (ots) - Ein IT-Freeze bei der Postfinance blockiert die

Entwicklung neuer E-Banking-Anwendungen. Das sagt Marc Bürki, Chef

der Swissquote Bank, zur «Handelszeitung». Seit vergangenem Jahr

wickelt Swissquote den Börsenhandel der Postfinance-Kunden ab. Die

Einführung zusätzlicher Anwendungen verzögere sich, «weil die

Postfinance grosse Umstellungen in den IT-Basissystemen am Laufen hat

und im Moment sämtliche anderen IT-Projekte gestoppt sind».



Der Zustand dauere noch bis Ende Jahr an, sagt Bürki. Den Transfer

der Postfinance-Kunden auf das Swissquote-System habe man «gerade

noch im letzten Moment» durchführen können. Bis neue Dienstleistungen

- wie ein auf die Postfinance zugeschnittenes Robo-Advising -

eingeführt werden können, werde es 2018. Das zuvor bei der

Post-Tochter verwendete Handelssystem der Waadtländer Kantonalbank

bezeichnet Bürki als mangelhaft. «Ich habe damals der Postfinance

gesagt: Wenn ihr da nichts macht, verliert ihr diese Kunden. So kam

es zum Wechsel zu uns.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90