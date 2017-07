Zürich (ots) - In der globalen Finanzszene bahnt sich eine

Wachablösung an: Das amerikanische Fondshaus Vanguard dürfte

mittelfristig Blackrock als weltgrössten Vermögensverwalter ablösen,

zeigen Berechnungen von Finanzexperten der Universität St. Gallen für

die «Handelszeitung». Kommt es wie prognostiziert, wird Vanguard im

Herbst 2019 Gelder im Umfang von 6,8 Billionen Dollar verwalten - 350

Milliarden Dollar mehr als Blackrock. Gut möglich, dass dies bereits

früher der Fall sein wird.



Denn seit fünf Jahren wächst Vanguard mit 19 Prozent pro Jahr

wesentlich schneller als Blackrock mit 8 Prozent, rechnet Robert

Ruttmann, Leiter des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit und

Finanzdienstleistungen an der Universität St. Gallen, vor. «Die

Fondsbranche befindet sich im Umbruch und Vanguard ist ein

Katalysator des Wandels - vor allem im Sinne der Kunden», so

Ruttmann.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90