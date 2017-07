Zürich (ots) - Die Schweizer Polstermöbelfabrikantin de Sede geht

eine Kooperation in Kalifornien ein. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Das Unternehmen aus

Klingnau wird mit dem Label der nach Hollywood ausgewanderten

Jung-Designerin Laura Basci zusammenarbeiten. Die Bernerin Basci gilt

als eine der ersten Adressen Hollywoods für Stars, die für den roten

Teppich oder andere Gelegenheiten ein Outfit brauchen. Zu ihren

Kundinnen zählen Angelina Jolie oder Kelly Osbourne.



De-Sede-Chefin Monika Walser plant mit Laura Basci ein 1000

Quadratmeter grosses Workspace-Atelier in Hollywood. Dieses soll mit

De-Sede-Möbeln ausstaffiert werden und die dort verkehrenden Stars

auf den Geschmack der Schweizer Möbelmarke bringen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90